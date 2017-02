Smokkelaars schieten drugs met gigantische katapult grens VS over

Langs ongeveer 1046 kilometer van de 1770 kilometer lange grens tussen de VS en Mexico staat een soort van muur of hek dat president Trump verder wil uitbreiden. Drugssmokkelaars zijn steeds creatiever geworden in het vinden van manieren om drugs de grens met buurland Amerika over te krijgen. Ze zetten daarvoor onder andere drones en luchtkanonnen in.



De smokkelaars maken ook intensief gebruik van tunnels onder de grens. In maart ontdekten de autoriteiten een 380 meter lange tunnel die van een restaurant in Mexico naar een huis in Californië liep.



Vorige maand verstopten smokkelaars marihuana in 3000 wortels.