Snowden vraagt Obama om presidentieel pardon

Videogesprek

In een videogesprek met The Guardian zei Snowden gisteren dat elke evaluatie van de gevolgen van zijn lek van duizenden documenten van de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten in 2013, duidelijk aantoont dat burgers er baat bij hadden.



,,Ja, er bestaan wetten in de boeken die het ene zeggen, maar dat is misschien waarom de kracht van het pardon bestaat - voor de uitzonderingen, voor de dingen die op papier misschien onwettig lijken. Maar wanneer we ze bekijken vanuit moreel standpunt, wanneer we ze vanuit ethisch standpunt bekijken, wanneer we naar de resultaten kijken, dan blijkt dat het noodzakelijke dingen waren, het waren levensbelangrijke dingen," zei hij.



,,Ik denk dat wanneer mensen kijken naar de som van de voordelen, dan is het duidelijk dat de wetten in ons land veranderd zijn in de nasleep van 2013. Het [Amerikaans] Congres, de rechtbanken en de president hebben allemaal hun beleid aangepast als gevolg van deze onthullingen. Tegelijkertijd is er nooit enig publiek bewijs geweest dat een individu erdoor geschaad is geweest."