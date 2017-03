Somalische piraten laten gekaapt schip gaan zonder losgeld

Na een schotenwisseling met de politie voor de kust van de Somalische deelstaat Puntland volgden eerder op de dag onderhandelingen. Een van de piraten bevestigde dat er geen losgeld is betaald. De kustwacht van Puntland heeft de piraten een 'voorstel gedaan dat ze niet konden weigeren', meldt John Steed van de organisatie Oceans Beyond Piracy. Er zou hun beloofd zijn dat ze niet gearresteerd zouden worden als ze het schip verlieten. Dat deden ze daarop. Een piraat zegt tegen persbureau Reuters dat ze het schip ook lieten gaan omdat de tanker ingehuurd bleek door een Somalische zakenman om olie naar het land te vervoeren. Somalische mariniers begeleidden de olietanker donderdag naar de haven. De olietanker werd maandag gekaapt. De piraten zouden hebben gezegd dat ze niet uit zijn op losgeld maar dat ze wilden protesteren tegen illegale visserij in het gebied die hun eigen bron van inkomsten in gevaar brengt. Somalische vissers klagen al langer dat ze worden lastiggevallen door grote vissersschepen uit Jemen, China, India, Iran en Djibouti.

Jarenlange gijzelingen

Aan boord van het schip Aris 13 waren acht bemanningsleden uit Sri Lanka. Het was de eerste kaping van een koopvaardijschip voor de kust van Somalië sinds 2012. Daarvoor vonden dergelijke kapingen geregeld plaats. Somalische piraten kaapten de schepen gewoonlijk in de hoop op losgeld en laten de bemanningsleden meestal ongemoeid zolang er geen gewapende bevrijdingsactie komt. Sommige kapingen liepen uit op jarenlange gijzelingen.



Internationale antipiraterij-groeperingen voerden de afgelopen jaren met succes patrouilles uit in risicogebieden. Piraterij was lange tijd een plaag voor de lange kust van Somalië, een land dat in 1991 tot anarchie verviel. In de hoogtijdagen van de zeeroverij, in 2011,waren er bijna 240 aanvallen op schepen vooral in de Golf van Aden. Daarbij werden honderden zeelieden in gijzeling genomen. Volgens Oceans Beyond Piracy kostte de zeeroverij dat jaar meer dan 6,5 miljard euro. Dat verlies werd voor 80 procent gedragen door de scheepvaartondernemingen.