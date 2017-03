Sovjet-jihadi's leiden nu op voor Islamitische Staat

De Russische president Poetin meldde vorige week nog dat er zo'n 4.000 islamitische strijders uit Rusland vechten bij IS in Syrië. ,,We begrijpen dat dit een enorm gevaar oplevert voor Rusland zelf'', zei Poetin. Volgens de Russische islamoloog Aleksej Malasjenko berust de stoere taal van MT vooral op bluf. ,,De gebeurtenissen in Syrië en Ruslands inmenging daar hebben de Russische moslims grotendeels onverschillig gelaten. Zelfs degenen die terugkeren van de strijd uit Syrië van de strijd voor IS gedragen zich passief. Dat is tekenend'', stelt Malasjenko gerust.



Niettemin zal Abu Rofiq zelf niet milder over Rusland zijn geworden: drie weken geleden bombardeerden Russische straaljagers zijn huis in het Syrische Idlib. Zijn vrouw en kind kwamen om.