Spaanse politie arresteert Georgische inbrekersbende

Bij 26 huiszoekingen werden acht voertuigen, 7.100 pakjes tabak, 33.000 euro aan cash geld en een enorme hoeveelheid aan gestolen juwelen in beslag genomen, aldus Europol in een verklaring.



De in Den Haag gevestigde politiedienst verklaarde verder dat de opgepakte personen georganiseerd zijn in negen criminele cellen in Madrid. Ze stonden ook in contact met andere cellen, onder meer in Sevilla, Barcelona en Bilbao.



In november arresteerde de Spaanse politie ook al 45 personen voor gelijksoortige criminele feiten. Ze werden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal en inbraak, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.