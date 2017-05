SpaceX lanceert spionagesatelliet

Update Dode en gewonden nadat man vuur opent bij zwembad San Diego

9:01 Een bewoner van een appartementencomplex in San Diego heeft gisteravond het vuur geopend op donker getinte mensen die een verjaardag vierden bij het zwembad van het complex. Acht mensen raakten gewond voordat de man door toegesnelde agenten werd doodgeschoten. Een van de gewonden overleed later in het ziekenhuis en van zes anderen was de toestand kritiek, melden Amerikaanse media.