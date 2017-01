Spanning in Gambia loopt verder op: vicepresident opgestapt

Onderhandelingen

Een laatste poging om de presidentscrisis in Gambia te bezweren, mislukte gisteravond. De Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz die met president Jammeh onderhandelde over zijn aftreden, vloog later naar buurland Senegal. West-Afrikaanse strijdtroepen verzamelen zich in dat land om in te grijpen. Aziz zou in overleg gaan met de Senegalese president, Macky Sall, over de te nemen maatregelen.