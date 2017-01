Spekkers draagt spullen MH17 over op Schiphol

Op Twitter meldt de Landelijke Eenheid dat een rechercheur en iemand van het Landelijk Team Forensische Opsporing de spullen zouden aannemen, en dat die 'gedegen' zullen worden onderzocht. Spekkers zelf zegt in een tweet dat het materiaal in beslag is genomen, evenals onder meer camera's, telefoons en en laptop.



Documentaire

Spekkers was in Donetsk in Oekraïne, omdat hij een documentaire wil maken over het leven in een conflictgebied. Hij meldde al eerder in deze krant dat hij spullen op de rampplek heeft gevonden, waaronder mogelijk ook menselijke resten. Hij heeft alles in een vuilniszak meegenomen naar Nederland. De Stichting Vliegramp MH17, waarin nabestaanden zich hebben georganiseerd, reageerde dat niet erg respectvol te vinden.



Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, met een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.