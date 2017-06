Presentator Derek Bolt en cameraman ontvoerd in Colombia

Busje rijdt in op voetgangers Londen: dode en tien gewonden

0:00 In de nacht van zondag op maandag is in Londen voor de tweede keer in korte tijd een auto ingereden op voetgangers. Daarbij viel volgens de politie een dode. Ook zijn er tien mensen gewond geraakt. Een 48-jarige man reed met een wit bestelbusje in op voetgangers nabij een moskee.