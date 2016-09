Spullen van oud-president Reagan onder de hamer

Eindverklaring top: Vastbesloten van EU met 27 lidstaten een succes te maken

16 september Banen scheppen, Europa veiliger maken en illegale migratie tegengaan. Dat zijn de thema's waarmee 27 Europese regeringsleiders het gedeukte vertrouwen in de Europese Unie willen herstellen, zo bleek vrijdag na afloop van de top in Bratislava over de toekomst van de EU. ,,We zijn vastbesloten een succes te maken van de EU met 27 lidstaten'', staat in de eindverklaring.