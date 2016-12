Staakt-het-vuren afgesproken voor heel Syrië

Politie Keulen belooft veilige jaarwisseling

13:12 De politiepresident van Keulen, Jürgen Mathies, verzekert feestvierders dat het met oud en nieuw veilig is in zijn stad. ,,'Ik beloof dat je je uitermate veilig voelt in de omgeving van de Dom", aldus de politiechef van Keulen donderdag in de Kölner Stadt-Anzeiger.