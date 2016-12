Staakt-het-vuren in Syrië in gevaar door rebellen

Obama straft Rusland met uitzetten diplomaten

21:02 Vertrekkend president Obama straft Rusland voor inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Hij laat 35 Russische diplomaten uitzetten en sluit twee door Rusland gebruikte gebouwen in New York en Maryland. De Russen, volgens de Amerikanen inlichtingenmedewerkers, krijgen 72 uur om het land te verlaten.