Steeds meer asielzoekers willen via VS naar Canada

Het anti-immigratiebeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump zorgt niet alleen voor een verhoogd aantal uitzettingen van illegale immigranten, maar ook voor meer mensen die liever hun kansen beproeven in Canada. Via greppels en weilanden gaan ze de grens over, bijvoorbeeld naar Emerson in de Canadese provincie Manitoba. Dit jaar zijn er al zo'n 200 mensen stiekem de grens met Canada overgestoken in Emerson, meldt The Guardian.



Mensen die gesnapt worden, die in de VS ook al een asielaanvraag hebben ingediend, worden door de Canadese grenspolitie teruggestuurd naar de VS. Maar als ze zonder hinder op Canadees grondgebied terechtkomen, mogen ze blijven en hun asielaanvraag in Canada indienen.



Plaatsen als Emerson zijn niet voorbereid op de hoeveelheid asielzoekers die de oversteek maken. Volgens Goodale zijn dit problemen die op nationaal, provinciaal en lokaal niveau moeten worden aangepakt. 'We moeten goed met elkaar communiceren', aldus de minister.



Goodale trekt 30.000 Canadese dollar (20.000 euro) uit te helpen bij de extra kosten. Er is onder meer een noodgebouwtje neergezet door de grenspolitie om de extra asielzoekers te verwerken. Ook heeft de provincie Manitoba geld nodig om voor huisvesting te zorgen.



In februari legde een fotograaf van persbureau Reuters vast hoe acht familieleden probeerden de grens over te steken. De Amerikaanse agenten aan de grens probeerde het gezin tegen te houden, terwijl ze door Canadese agenten werden geholpen.