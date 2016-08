Stel gered na enorm SOS-teken op strand Micronesië

Het Amerikaanse stel, Linus and Sabina Jack, zat al acht dagen op East Fayu, een verder onbewoond eiland in Micronesië. In die acht dagen hadden ze al een kleine hut gebouwd en probeerden ze met zelfgefabriceerde netten vis te vangen. Aan boord van hun gestrande schip was verder geen brandstof of voedingswaar.



De man en vrouw waren onderweg van Weno Island naar het eiland Tamatam, maar kwamen daar nooit aan. Nadat zij zeker 24 uur te laat waren, werd alarm geslagen.



Het vliegtuig dat de letters op het strand spotte was al zeven dagen op zoek naar de twee. In die tijd werd 16,571 vierkante mijl afgelegd.



Linus en Sabina maken het inmiddels goed en verblijven op dit moment in de Amerikaanse ambassade in Kolonia, de hoofdstad van de Federale Staten van Micronesië. Daar wordt een boot geregeld die hen weer naar huis moet brengen.



Micronesië bestaat uit 607 kleine eilandjes, die ongeveer 4000 kilometer van de kust van Hawaii liggen.