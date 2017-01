'Stemfraude-deskundige Trump kon stemmen in drie staten'

Le Pen moet Europarlement drie ton betalen

30 januari De Franse politica Marine Le Pen moet meer dan 300.000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement (EP). Dit is in parlementaire kringen in Brussel bevestigd na berichten in Franse media over Le Pens vermeende schuld aan het EP. Ze is aanvoerster van het rechtse populistische Front National (FN) en dingt in de presidentsverkiezingen deze lente naar het hoogste ambt van de Franse staat.