Stier legt verkeer op Duitse snelweg stil

Duitser filmt seksueel misbruik van zijn kinderen

17:27 Een 37-jarige man uit het Duitse Wismar is vandaag door de rechtbank in Schwerin veroordeeld tot vijf jaar en negen maanden cel wegens seksueel misbruik van zijn dochter en stiefzoon. Justitie had geen probleem met de bewijsvoering, want de man had zijn daden gefilmd met zijn telefoon.