Storm verwoest beroemde Amerikaanse tunnelboom

De kustmammoetboom, sequoia in het Engels, komt voor langs de kust van San Fransisco en is de hoogste bomensoort ter wereld. In 1880 werd één van de enorme bomen uitgehold en gebruikt als tunnel. Toeristen in paard en wagen en later in auto's reden door de boom. Afgelopen jaren mochten alleen wandelaars nog door de tunnelboom. De uitgehakte tunnel heeft de boom ook zwak gemaakt, en hij hing al een aantal jaar scheef.



Sequoia's kunnen een doorsnede van 8 meter hebben. De dertig meter hoge Pioneer Cabin stond in het Calaveras Big Trees State Park en was naar schatting zo'n tweeduizend jaar oud, aldus een parkwachter. De wortels waren waarschijnlijk niet diep genoeg om stand te houden in de storm die de Amerikaanse westkust teistert. Bij het omvallen is de boom versplinterd. Hij zou al op sterven na dood zijn geweest.