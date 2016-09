Straks kan Máxima ook shoppen 'op de PC'

Fonkelende etalages, hoogpolig tapijt. Modehuis Natan aan de prestigieuze Brusselse Avenue Louise ademt allure. In het kantoor erboven luncht Edouard Vermeulen (59) met een gifgroene spinazie-shake. Om zijn gestroomlijnde vorm te onderhouden.



Hardwandelen

Ook blijft hij fit door te zwemmen en zijn dagelijkse rondje 'hardwandelen' - rennen durft hij het niet te noemen. Want na 33 jaar minstens 12 uur per dag werken en bijna 70 prêt-à-porter- en haute couture collecties, heeft de Belg af en toe last van sleet op de conditie.



Zijn ambitie blijkt echter onaangetast en daarom opent hij volgende week zijn achtste winkel; aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. ,,Na al die tijd heb ik nog altijd de drang om mezelf te bewijzen en te ontwikkelen. Waarschijnlijk omdat ik autodidact ben. Ik heb mezelf alles geleerd, altijd elke cent in de onderneming gestoken. Ik ben getrouwd met Natan.'' Misschien dat hij daarom nog altijd single is. ,,Spijtig, maar zo loopt het leven.''



Fashion victim

Zijn eigen garderobe bestempelt hij als overzichtelijk: Een aantal donkerblauwe truien en overhemden, een rijtje wit, klassieke jeans en hooguit twintig paar schoenen. ,,Ik ben geen fashion victim en mijn clientèle is dat evenmin.'' Hij mag koningin Máxima tot zijn fans rekenen. Net als de Belgische koninginnen Mathilde en Paola en Luxemburgse en Zweedse royalty. Vermeulens blikvangers in Nederland: de blauwe jurkjes van de prinsesjes tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander, Máxima's poederkleurige abdicatie-ensemble en haar felrode outfit tijdens het bezoek op Sint Eustatius.