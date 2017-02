Strijd in Oekraïne laait weer op

Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van de oplaaiende strijd aan de frontlinie tussen Oekraïense regeringssoldaten en pro-Russische rebellen in het oosten van het land. Bij de gevechten die zondag ontbrandden bij Avdiyivka sneuvelden ten minste acht Oekraïense militairen, de zwaarste verliezen sinds medio december. Bijna 30 soldaten raakten er gewond. Ook aan de kant van de rebellen vielen doden. Volgens hen verloren ook burgers, onder wie mijnwerkers, het leven.



Duizenden mensen langs de frontlinie bij Avdiyivka, een industriestadje met 16.000 inwoners dat in handen is van de Oekraïense strijdkrachten regering, zitten zonder stroom en water. Het regeringsleger bereidt zich voor op een eventuele evacuatie van het stadje. Volgens het Internationale Rode Kruis beginnen de inwoners de hoop te verliezen. ,,Ze zitten in de vrieskou met min 18 graden Celsius, zonder verwarming en drinkwater’’, aldus een Oekraïense vertegenwoordiger.

Ernstige schending

Wie de gevechten is begonnen, is vooralsnog onduidelijk. De regering in Kiev wijst me de vinger richting Moskou en spreekt van ‘een ernstige schending’ van het twee jaar geleden in Minsk (Wit-Rusland) overeengekomen staakt-het-vuren. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken voert het Oekraïense leger ‘dodelijke aanvallen’ uit op stellingen van de rebellen en ‘staat de regio bij Donetsk op het randje van een humanitaire en ecologische catastrofe’. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne ervan met de oplaaiende strijd de aandacht af te leiden van ‘problemen in eigen huis’.



De waarnemers die toezien op het bestand, melden om de haverklap schendingen maar voor het eerst in lange tijd is er nu een beroep gedaan op artillerie. Het strijdtoneel is de laatste jaren uitgegroeid tot een ouderwetse loopgravenoorlog. Langs de frontlinie hebben beide partijen zich over honderden kilometers ingegraven. Herhaaldelijk wisselen zij daarbij geweer- en mortiervuur uit.

Strategisch

De gevechten bij Avdiyivka is de eerste, forse geweldsescalatie sinds de inauguratie van de Amerikaane president Donald Trump die een voorstander is van betere betrekkingen met Rusland en president Vladimir Poetin. Volgens westerse diplomaten die anoniem willen blijven, spelen daarom mogelijk politiek-strategische belangen een rol bij de felle strijd rond Avdiyivka.



Het zou Oekraïne goed uitkomen als de rebellen en hun Russische steunpilaar worden aangewezen als hoofdschuldige. Het zou in dat geval moeilijker worden voor Donald Trump om een streep te zetten door de westerse sancties tegen Rusland die zijn afgekondigd na de inval op de Krim en de Russische bemoeienis met de oorlog in Oekraïne. Aan de andere kant zou het Kremlin met de gevechten willen uittesten of en hoe de nieuwe Amerikaanse president reageert.

Veroordeeld

De VN-Veiligheidsraad heeft gisternacht het wapengekletter in Oost-Oekraïne met kracht veroordeeld. Zij eist een ‘onmiddellijke hervatting’ van het in Minsk overeengekomen staakt-het-vuren. De ‘grote zorgen’ werden in de raad unaniem gedeeld. De oproep in de verklaring kreeg de steun van de Verenigde Staten en Rusland, allebei permanente leden, en van Oekraïne dat tijdelijk lid is van de VN-Veiligheidsraad. Bij het conflict in het oosten van Oekraïne zijn sinds 2014 al bijna 10.000 doden gevallen. Meer dan de helft van hen waren burgers.

