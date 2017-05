Nieuwe premier Curaçao strijdt tegen woekerende corruptie

,,We hebben gehoord dat er buitengewone vergaderingen van de ministerraad gehouden worden. Niet alle stukken zijn beschikbaar, de agenda gaat niet naar de gouverneur en er worden financiële beslissingen genomen zonder advies van het ministerie van Financiën'', aldus Rhuggenaath, die een 'integriteitskamer' in het leven wil roepen. ,,Zodat er een onafhankelijke organisatie is waarbij ambtenaren en anderen misstanden kunnen melden, die onderzoek kan verrichten, die misdaden kan vervolgen en wellicht ook met beleid kan komen.''



Een andere maatregel die hij wil nemen, is de instelling van een onafhankelijk hoofdstembureau. Als dit er was geweest, had de interim-regering nooit een poging kunnen doen om de verkiezingen van 28 april te annuleren, een actie die volgens de Nederlandse minister Plasterk neerkwam op een staatsgreep.



De onvoorwaardelijke loyaliteit aan leider achter de schermen Schotte die hij bij de interim-regering ziet, doet hem denken aan The Godfather. Een film die nog meer indruk maakte was Gandhi. ,,Ik zag de film in 1982 als 12-jarige jongen, en daarna nog zeker dertig keer. Gandhi zette zich in voor zijn land, in het bijzonder voor de armen, en deed dat met geweldloos verzet. Hij is voor mij nog steeds een vaderfiguur.''