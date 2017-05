Student kalkt slaapkamer vol met mysterieuze codes en verdwijnt

De raadselachtige verdwijning van de Braziliaanse Bruno Borges (24) houdt mensen overal ter wereld al weken bezig. Niet omdat een vermissing zo bijzonder is in Brazilië, maar omdat de student zijn slaapkamer in bizarre staat heeft achtergelaten.

In het midden van de leeggeruimde kamer plaatste Bruno een levensgroot standbeeld van een heilige monnik. Daarnaast schreef hij de muren en de kasten volledig vol met geheimschrift en symmetrische tekeningen. Van de student zelf ontbreekt voorlopig ieder spoor.



De ouders van Bruno wisten niet wat ze zagen toen ze thuiskwamen van vakantie en ze de deur van de gebarricadeerde slaapkamer openden. Het beeld van de monnik was fel verlicht, levensgroot en stond in het midden van de kamer. Op een kastje lagen veertien genummerde boeken, allemaal volledig met de hand volgeschreven in geheimschrift. De witte muren, kasten en delen van het plafond had Bruno keurig netjes volgeschreven met tekens, symbolen en verwijzingen. De stomverbaasde ouders konden er geen wijs uit worden, en schakelden de politie in.

Volledig scherm De hele kamer van Bruno is volledig volgeschreven, zelfs de plankjes van zijn kast. © decifreolivro

Donald Duck

De lokale tv-zender van Acre, een provincie in het noordwesten van Brazilië, maakte vervolgens een video van de slaapkamer, die onder meer op internetforum Reddit belandde. Daar bogen direct tientallen internetters zich over de symbolen en het geheimschrift. Over de monnik waren ze het snel eens: de man op de sokkel moest de zestiende-eeuwse monnik Giordano Bruno voorstellen, een held voor veel mensen die geloven in buitenaards leven.

Ook het geheimschrift dat de student gebruikt, kon snel worden ontcijferd. Het bleek wat minder spannend dan de monnik. Het schrift is afkomstig uit de Donald Duck, waar het wordt gebruikt door de neefjes Kwik, Kwek en Kwak.

Volledig scherm In de kamer hing Bruno een schilderij van zichzelf en een alien. © decifreolivro

Bruno maakt naast het Donald Duck-schrift gebruik van nog meer soorten geheimtaal. Op de muren werden onder andere symbolen teruggevonden die verwijzen naar de vrijmetselarij, de rozenkruisers en naar de Egyptische god Toth. Rond de sokkel van het standbeeld tekende hij daarnaast een cirkel met mysterieuze symbolen. Al snel kon worden geconcludeerd dat het hier ging om een transmutatiecirkel uit de Japanse mangaserie Full Metal Alchemist. Ook heeft Bruno een zelfgemaakt schilderij van hem en een alien opgehangen in de kamer.

Maar waar is Bruno? Niemand heeft enig idee. De ontcijferde teksten vertellen enkel theorieën over buitenaards leven en beschrijven verschillende soorten complottheorieën. Ze laten niks los over een eventuele verblijfplaats van de student. Er is wel één theorie die veelvoudig gedeeld wordt door iedereen die probeert de codes van Bruno te ontcijferen: hij is meegenomen door aliens.

Andere mensen denken dat de actie misschien een publiciteitsstunt is van Bruno, zodat hij later met succes zijn 14 volgeschreven boeken kan verkopen.

Wil je je ook buigen over de code's van Bruno? Dat kan op deze speciale website.

Volledig scherm Bruno maakt gebruik van verschillende soorten geheimschrift © decifreolivro