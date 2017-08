Stuntvrouw overlijdt op set van nieuwe Deadpool-film

Volgens verschillende media verloor de vrouw de controle over de motor en ramde het voertuig vervolgens het glas van de Shaw Tower. In die toren is onder meer het telefonie- en internetbedrijf Shaw Communications gevestigd. ,,Ze ging van nul naar heel snel'', zegt een ooggetuige, die in de toren werkt, tegen CBC News.



De politie doet ter plaatse onderzoek naar het incident. Vancouver is al sinds juni het toneel van opnames voor Deadpool 2. De film moet volgend jaar in de bioscoop verschijnen.



Vorige maand overleed in Amerika nog een stuntman na een ongeluk op de set van de serie The Walking Dead. John Bernecker viel meer dan negen meter naar beneden van een balkon en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij liep ernstig hoofdletsel op. De man werd in het ziekenhuis nog even kunstmatig in leven gehouden, maar stierf toen de apparatuur uit werd gezet.