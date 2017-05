Suske met skinny & Wiske met boots

Shriekkk! Wiske is opeens veranderd! Hip sweatjurkje. Stoere laarsjes. Borsten, zelfs! Volgens scenarist Peter van Gucht was de beroemde Vlaamse strip aan een opfrisbeurt toe. ‘Het moet ook anno 2017 cool zijn’.

Het is niet de eerste metamorfose die de strip van de Vlaamse tekenlegende Willy Vandersteen ondergaat en het zal ook niet de laatste zijn, vertelt hoofdscenarist Peter van Gucht (53 jaar). Toch kan de verschijning van 'De Planeetvreter', de eerste, vernieuwde Suske en Wiske, voor ouwe, trouwe lezers deze week best eens 'een beetje schokkend' zijn. Van Gucht: ,,De strip ziet er dus echt wel wat anders uit. Maar hé, dat was ook de bedoeling.''

Quote Meisjes van nu worden eerder volwassen en zien er eerder volwassen uit. Wiske dus ook Hoofdscenarist Peter van Gucht Niet alleen Wiske moest eraan geloven, ook andere hoofdrolspelers werden gepimpt. Zo draagt Suske plots een zwarte, skinny jeans, sneakers en echte kuif. Van Gucht: ,,Eerder leek zijn haar er een beetje opgeplakt. Nu zie je sprietjes.’’ Ook de vormgeving van de strip is anders. ,,Vroeger hadden de plaatjes zo’n beetje allemaal dezelfde grootte. Nu wisselen we veel meer af. Grote prenten en kleine close-ups.’’ En: ‘De Planeetvreter’ (nummer 339) heeft een ander formaat. ,,Onze boeken zijn altijd wat kleiner geweest dan andere. Maar vanaf deze uitgave gaan ook wij over op A4. Dan komen de tekeningen beter tot hun recht.’’

Stripfiguren zijn iconen, maar ook iconen ontkomen volgens hem niet aan verandering. ,,We willen niet in nostalgie blijven hangen. De strip was én is bedoeld voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Dus die leeftijdsgroep moet het ook nu nog leuk vinden en zich met Suske en Wiske kunnen identificeren. Dat gaat met deze Wiske beter dan met die met dat, nu ja, eierdopje met die strik.’’

Maar waarom die borsten?

,,Het is slechts een welvinkje, hé. Maar: wel een bewuste keuze. Meisjes van nu worden eerder volwassen en zien er eerder volwassen uit. Wiske dus ook. Dáár heeft het mee te maken. Niet met iets seksueels; geenszins.’’

Waarom moeten iconen veranderen? Je zou best kunnen zeggen: was goed, is goed.

,,We willen niet dat deze strip iets van vroeger wordt. Het moet iets van nú zijn. En de jongere lezers vinden het helemaal niet erg als we hier en daar wat aanpassen. De jeugd is daar flexibel in. Hen gaat het om het meeslepende, avontuurlijke verhaal. Voor oudere lezers zal het mogelijk wat wennen zijn. Die zullen het, vermoed ik, het moeilijkst hebben met onze keuze voor A4. Vinden verzamelaars vaak niet zo leuk: eerst zo’n keurig rijtje in de boekenkast en dan opeens een afwijkend formaat.’’

In het verleden kwam er felle kritiek op verandering. Die keer bijvoorbeeld dat Wiske opeens in een naveltruitje liep.

,,Die verandering was vóór mijn tijd en ging naar mijn gevoel veel te bruusk. De personages moeten altijd herkenbaar blijven.’’

Wat zullen jullie nooit veranderen?