Syrië akkoord met vredesplan VS en Rusland

Een staakt-het-vuren is een belangrijk hulpmiddel om tot politieke oplossingen te komen voor de crisis in Syrië. De oppositie in Syrië gaf eerder aan sceptisch te zijn over het akkoord, omdat het de regering in Damascus in de kaart zou spelen. Syrië zou tijdens de wapenstilstand de tijd krijgen om zijn troepen te verplaatsen.



Rusland en Amerika maakten eerder in Zwitserland bekendgesprekken te voeren om het geweld terug te dringen in het door oorlog verscheurde land. Hun plan zou een 'ommekeer' moeten veroorzaken in het slepende conflict.



Humanitaire hulp

Het Amerikaans-Russische akkoord behelst een staakt-het-vuren dat maandagavond in heel Syrië moet ingaan. Daardoor kan er humanitaire hulp aan de bevolking worden gegeven, waaronder in de zwaar getroffen stad Aleppo.



De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, heeft gebeld met zijn Amerikaanse collega John Kerry en verteld dat Turkije achter het vredesplan staat.



Ook heeft Turkije humanitaire hulp toegezegd, in samenwerking met de Verenigde Naties. Turkse militairen vielen 2,5 week geleden Syrië nog binnen om terreurbeweging Islamitische Staat uit de grensstreek te verdrijven.