Syrië beticht VS-coalitie van bombardement

Het Russische ministerie van Defensie zei van Syrië te hebben vernomen dat bij de aanval 62 Syrische militairen waren gedood en meer dan honderd gewond waren geraakt. Als de aanval een vergissing was, dan nog is het een bewijs van de halsstarrige weigering van de VS om hun acties met Rusland te coördineren, zei een woordvoerder.



Legerpost

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldde op gezag van een bron op de luchthaven dat bij de aanval minstens tachtig militairen omkwamen. IS-strijders konden daarna de legerpost Jebel Tharda zonder veel moeite innemen, zei het Observatorium.



De door de VS geleide coalitie voert sinds september 2014 aanvallen uit op IS. In december beschuldigde Damascus de coalitie van een aanval op een legerkamp bij Deir al-Zor, maar volgens de VS was die aanval het werk van Russische vliegtuigen.



De VS gaven vandaag toe aanvallen te hebben uitgevoerd op vijf bevoorradingsroutes van IS, bij Raqqa en andere plaatsen in Syrië, waaronder Deir al-Zor. Het Syrische leger heeft het vliegveld en verschillende delen van Deir al-Zor in handen, maar de rest van het gebied wordt beheerst door IS.



Onder Russische en Amerikaanse bemiddeling kwam vorige week een staakt-het vuren tot stand in Syrië.