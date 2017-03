Syrische burgeroorlog trof kinderen in 2016 harder dan ooit

Minstens 652 kinderen werden vorig gedood: een stijging met 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Van hen kwamen 255 om in of nabij een school. Voor 1,7 miljoen Syrische kinderen is er helemaal geen school, één op de drie gebouwen is onbruikbaar, vaak in beslag genomen door gewapende groepen.



De burgeroorlog in het land duurt al zes jaar. Meer dan 850 kinderen werden in 2016 gerekruteerd om te vechten in het Syrisch conflict, meer dan twee keer zoveel als in 2015. Kinderen worden geronseld om aan het front te vechten, of zelfs als beulen, zelfmoordenaars of gevangenisbewakers, zo schrijft Unicef.