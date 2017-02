Talloze vrouwen reageren gevat op Trump: zo kleed je je als vrouw

#dresslikeawoman

Van vrouwelijke dokters en militairen tot travestieten en brandweervrouwen: op sociale media gaven vrouwen van over de hele wereld gekscherend hun invulling aan ‘kleden als een vrouw’. Daar is volgens hen tenslotte niet één manier voor. Sinds gisteren zijn er al duizenden foto’s geplaatst met de hashtag #dresslikeawoman.



Zo plaatste Emma Crowell een fotocollage van vier krachtige vrouwen die allemaal een niet stereotypisch vrouwelijke outfit dragen. ,,Is dit wat je in gedachte had, Trump?'', schrijft ze bij het bericht. Judy Medilek plaatste een foto waarin te zien is hoe zij als dokter een operatie uitvoert. ,,Ja, ik doe een autopsie terwijl ik een parelketting draag #DressLikeAWoman'', sneert ze.



Bekijk hieronder meer voorbeelden.