Taxichauffeur houdt meisje 13 jaar gevangen als seksslavin

29 jaar geleden werd de nu 44 jaar oude Anna Ruston door haar ontvoerder vastgehouden in een slaapkamer. Hij verkrachtte haar herhaaldelijk en dwong haar seks te hebben met andere mannen. De kinderen die ze kreeg, werden volgens haar verkocht door de taxichauffeur.

Anna had alleen contact met de buitenwereld tijdens zeldzame bezoekjes aan het ziekenhuis. Ze woonde samen met taxichauffeur Malik, zijn moeder, zijn broers en hun vrouwen. Niemand bood haar hulp.



Emmer

,,Ik zie die slaapkamer nog voor me, met het hoekje waar ik pijn zat te lijden. Maar na een tijdje voelde ik geen pijn meer, mijn lichaam sloot zich af", verklaart de vrouw tegenover The Mirror. ,,Ik ruik nog altijd de emmer die ik als toilet moest gebruiken en de geur die hij verspreidde. Ik wist niet meer wat het was om te leven.''



Als kwetsbaar tienermeisje woonde Anna samen met een vriendin. Taxichauffeur Malik zag zijn kans en wist dat niemand Anna zou missen. ,,Mijn oma stierf toen ik tien was, mijn ouders wilden me niet", zegt de vrouw. ,,Ik klampte me vast aan elk sprankje liefde. Malik vroeg me hoe het met me ging, het was fijn iemand te hebben die belangstelling toonde".



Familie

Twee dagen na haar vijftiende verjaardag ontmoette Anna de familie van Malik. ,,Hij vroeg me of ik bij zijn familie thee wilde komen drinken. Ik vond dat fijn, hij wist dat niemand me zou missen. Hij haalde me over om bij hem thuis te blijven slapen en midden in de nacht vergreep hij zich aan mij.''



Anna beweert dat de autoriteiten haar niet durfden te helpen, omdat dit als discriminerend bestempeld zou worden. Malik en zijn familie zijn moslims. Die bewering doet denken aan het pedofilieschandaal rond Aziatische bendes in het Engelse Rotherham, waar de autoriteiten alarmsignalen negeerden.



Als onderdeel van haar therapie schreef Anna Ruston het boek 'Secret Slave', in een poging haar verleden te kunnen laten rusten. Ze hoopt dat ze haar ontvoerder ooit voor de rechter zal kunnen brengen.