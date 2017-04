'Te veel blote mannen op geheime Australische vrouwenpagina'

Leden van de Facebookgroep hebben geklaagd over de inhoud van de pagina en willen dat-ie wordt opgedoekt. ,,Deze pagina is giftig, agressief en vertegenwoordigt alleen negativiteit, van huiselijk geweld tot bestialiteit", vertelde een lid tegen een Australische nieuwssite .

Een andere vrouw vertelde dat er een scroll on rule is die leden verplicht door te scrollen op de pagina. Als ze dat niet doen, kunnen ze rekenen op commentaar van andere leden. ,,De beheerders waren volledig op de hoogte van wat er gaande was. Ze berichtten op de pagina dat ze honderden basic bitches hadden verwijderd die niet doorscrolden op de pagina."