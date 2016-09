Team Gaza laat zien wat voetballen in Gaza is

Voetbal is voetbal. Of je nou in een kleedkamertje in de provincie staat, of in de Gazastrook. Totdat je naar buiten gaat. Het conflict in Gaza sijpelt logischerwijs door de film heen, maar er is meer dan dat. Zoals de onmogelijkheid om te vluchten, religie, vrouwenrechten, klein menselijk leed, een bruiloft, een baby. ,,Het conflict is slechts één van de verhalen", vertelt Mansell.



De twee filmmakers bezochten de Gazastrook in totaal vijf keer. Laurens (30), voormalig correspondent voor Trouw en RTL, wist waar hij aan begon. Hij was er al eerder geweest. Voor Frederick (31) was alles nieuw. ,,Ik voelde me als een jochie op een schoolreisje, die naar een heel akelig stuk van de wereld ging. De hekken, de enorme stroken asfalt bij de grens. Heel indrukwekkend. Keer op keer."



Territorium

Twee Hollandse jongens in de Gazastrook, in een wijk waar iedereen elkaar kent. Dat moet opvallen. ,,De laatste keer dat er waren hoorden we er al een beetje bij. We waren toegelaten tot het territorium. Iedereen noemde ons Farid. Frederick en Laurens, dat is lastig uitspreken. En we waren in hun ogen hetzelfde. Overal waar we liepen op straat, iedereen riep: Farid! Farid! We konden bijna in elk huis op de koffie."



Hoe gezellig ook, het geweld is altijd op de achtergrond. Tijdens de laatste wedstrijd van Beach Camp, een zwaarbeladen degradatieduel, was de sfeer bijzonder gespannen. ,,In dat voetbalstadion, daar waren we echt bang. Bijna alle cameraspullen hadden we opgeborgen, klaar om te rennen. Wat als ze hadden verloren? Dan was de pleuris uitgebroken. Er waren doden gevallen, dat weet ik zeker."



Het beeld dat de makers nu hebben van Gaza is ook het beeld dat ze in de film naar voren willen laten komen. ,,Als je daar opgroeit, en alles wordt van je afgepakt. Dan wil je veroveren, de wapens pakken. Je denkt anders over de wereld. Als je zoals ik veilig bent opgegroeid in Den Haag, dan kan je dat niet vergelijken."



Team Gaza is vanavond om 20.25 te zien op NPO2.