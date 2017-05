'Team Trump had zeker 18 keer contact met Russen'

Deze Amerikaanse ambtenaren verklaarden, volgens het persbureau, dat voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn en andere adviseurs uit het Trumps campagneteam contacten hadden met Russische autoriteiten. In de laatste zeven maanden van de verkiezingscampagne zouden zeker achttien telefoontjes zijn gepleegd of e-mails zijn verstuurd.

Zes contacten waren telefoongesprekken tussen Sergei Kislyak, de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten en Trumps adviseurs, waaronder Flynn. Kislyak en Flynn bespraken de opzet van een speciaal communicatiekanaal tussen Trump en zijn Russische collega Poetin. Het Witte Huis ontkende in januari alle Russische contacten tijdens de verkiezingscampagne.

'Verkeerde zaken'

De ambtenaren stelden tegen Reuters tot dusver geen bewijs te hebben dat de inhoud van die gesprekken tussen de Russen en Amerikanen 'verkeerde zaken' betroffen. Maar nu blijkt dat er wel degelijk contact was, verhoogt de druk op Trump om openheid van zaken te geven.

Ook Viktor Medvedchuk, een Oekraïnse oligarch en politicus, had contacten met het Trumpteam over mogelijke samenwerking, stelt een van de ambtenaren tegen Reuters. Saillant detail is dat Poetin peetvader is van Medvedschuks dochter. In een email aan het persbureau ontkent hij ieder contact met de Amerikanen.

Medewerkers van de vorige verkiezingen stelden dat contact met buitenlandse autoriteiten niet ongebruikelijk is tijdens een campagne, maar de hoeveelheid interacties tussen Trump en de Russen was 'op z’n minst exceptioneel te noemen'. ,,Het is vreemd om zoveel telefoontjes te plegen naar buitenlandse medewerkers, zeker naar een land als Rusland’’, aldus Republikein Richard Armitage.

De Amerikaanse president Donald Trump liet vandaag weten zich slachtoffer te voelen van een heksenjacht. Aanleiding is de benoeming door het ministerie van Justitie van een speciale aanklager die onderzoek doet naar de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.