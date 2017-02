Tennisbond VS blundert met volkslied uit tijd nazi-Duitsland

Passagiers geëvacueerd van vliegveld Hamburg na verspreiding onbekende stof

14:16 De Duitse brandweer heeft vanmiddag honderden passagiers geëvacueerd van het vliegveld in Hamburg. Het gebeurde nadat zo’n vijftig mensen last hadden gekregen van hun ogen en ademhaling. Mogelijk werd de hinder veroorzaakt door een stof die zich door de luchthaven verspreidde via de airconditioning. Hierna werd het vliegveld korte tijd afgesloten.