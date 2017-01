Terminale vader zoekt perfecte pleeggezin voor zoontje

Logans moeder was al uit zijn leven verdwenen toen hij nog heel jong was, dus moest zijn vader een geschikt pleeggezin vinden dat voor Logan kon zorgen na zijn dood. Beste vriend Aaron Crompton stond Nick bij in zijn laatste maanden: ,,Alles moest wijken voor Logan", aldus Aaron tegen de Britse krant Daily Mail. ,,Hij lachte al de rest gewoon weg, ook al had hij kanker."



In de laatste maanden werd de pijn heviger. ,,Hij zag af, maar Logan was zijn leven", aldus Aaron, die samen met zijn zus een crowdfundingcampagne opzette om Nicks begrafenis te betalen.



Nick stierf dinsdag. Hij vond op tijd een mooi pleeggezin voor zijn zoontje in het Engelse Torquay. ,,Hij zal worden gemist", aldus Aaron.