Terminale vrouw sterft dag voor droomhuwelijk

Het stel kwam eerder dit jaar al in het nieuws, omdat Andy met haar op eerste date besloot te gaan ondanks de terminale ziekte. Ze kwamen met elkaar in contact via datingapp Tinder in februari 2015. Anna was toen al terminaal en vertelde dat ze nog maximaal drie jaar had.



De terminale diagnose schrok Andy Bell niet af. Hij was vastbesloten om Anna Swabey uit Yorkshire te ontmoeten. Ze werden verliefd en werden al snel onafscheidelijk. Ze waren voor elkaar gemaakt. De tortelduifjes verloofden zich eind vorig jaar en zouden morgen trouwen.



De korte relatie kende door haar ziekte hoogte- en dieptepunten. ,,Vanaf het begin was onze relatie niet zoals alle andere", vertelt Andy aan The Mirror. ,,De meeste koppels daten niet in het ziekenhuis, maar ik wist dat Anna liefhebben, ook betekende dat ik haar zoveel mogelijk zou bijstaan tijdens haar ziekte."



Andy besefte maar al te goed dat hij niet zijn hele leven met zijn grote liefde zou kunnen delen. ,,Het enige dat ik wenste, was bij haar te zijn, ook al wist ik niet hoelang dit zou duren.'' Andy wist dat hij voor zijn dertigste weduwnaar zou worden, maar zo snel had hij niet verwacht. ,,Ik verheugde me erop dat ik haar zou kunnen voorstellen als mijn vrouw.''



Agressieve tumor

Anna's toestand verslechterde sinds kort met de dag. Eind augustus bleek dat de agressieve tumor was uitgezaaid. De gegeven drie jaar werd bijgesteld naar een levensverwachting van achttien maanden.



Haar familie maakte vandaag op Facebook bekend dat ze vanmorgen gestorven is. ,,We kunnen amper beschrijven hoe gebroken we ons voelen. We zijn ontzettend verdrietig maar voelen ons ook erg trots op hoe moedig ze was tijdens haar ziekte", staat er geschreven. ,,Als er een persoon was die ons kon tonen hoe te leven, dan was het wel Anna Swabey, onze prachtige, dappere meid."