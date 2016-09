Terreurverdachte Abdeslam blijft zwijgen

Abdeslam werd in april door België aan Frankrijk uitgeleverd, nadat hij in maart was opgepakt in de Brusselse gemeente Molenbeek. Tot nog toe weigerde hij ook maar iets te zeggen. Voor een verhoor in juli wilde hij zelfs zijn cel niet uitkomen uit protest tegen de 24 uursbewaking met camera's.



Bij de aanslagen in Parijs en de voorstad Saint-Denis in november werden 130 mensen gedood. Abdeslam wordt ervan verdacht de aanslagen in elk geval logistiek te hebben ondersteund.