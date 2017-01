'Terrorist met hoedje' Abrini ook verdachte van aanslagen Parijs

De 32-jarige Abrini werd na de aanslagen in de Franse hoofdstad gezocht, onder meer omdat hij twee dagen voor de aanslagen samen met Salah Abdeslam werd gefilmd in een tankstation op de snelweg naar Parijs.



Hij was vorig jaar ook betrokken bij de aanslag op het vliegveld in Brussel. Hij verliet de luchthaven zonder dat hij zijn explosieven tot ontploffing bracht. Hij kon uiteindelijk in Anderlecht worden opgepakt.



Abrini zit vast in België, maar Frankrijk wil hem berechten voor lidmaatschap van een terreurorganisatie en de terroristische moorden in de Franse hoofdstad. De onderzoeksrechter in Parijs heeft hem geen vragen gesteld, zo melden Abrini's advocaten. Abrini moet vanavond weer in België aankomen, meldt parketwoordvoerder Eric Van der Sijpt.