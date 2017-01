'Terrorist met hoedje' Abrini voor één dag uitgeleverd aan Frankrijk

Het is de eerste keer dat Abrini wordt ondervraagd in Frankrijk. De Belg werd na de aanslagen in de Franse hoofdstad gezocht, onder meer omdat hij twee dagen voor de aanslagen samen met Salah Abdeslam werd gefilmd in een tankstation op de snelweg naar Parijs. Abrini bekende ook dat hij als 'de man met het hoedje' betrokken was bij de aanslag op Brussels Airport op 22 maart 2016. Hij verliet de luchthaven zonder dat hij zijn explosieven tot ontploffing bracht. Hij kon uiteindelijk in Anderlecht worden opgepakt.

Zitten in België





Abrini's advocaat zei eerder al dat Abrini kort naar Frankrijk zou worden overgebracht om officieel in staat van beschuldiging te worden gesteld voor lidmaatschap van een terreurorganisatie en de terroristische moorden in de Franse hoofdstad. Een rechtbank oordeelde in augustus dat Frankrijk Abrini mag berechten, maar dat hij zijn straf in België moet uitzitten als hij wordt veroordeeld. Hoe het staat met Abrini's rechtszaak in België is nog onduidelijk.



Mohammed Abrini was, na Salah Abdeslam, de meest gezochte terrorist van België. Hij staat als gevaarlijk geregistreerd sinds november 2015, na de aanslagen in Parijs. Daarbij staat zijn betrokkenheid al vast. Onderzoekers vonden zijn DNA op een schuiladres van de daders in Charleroi.