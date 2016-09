Thaise politie pakt verdachte op na bomaanslagen

Op 11 en 12 augustus ontploften elf bommen op minder dan 24 uur tijd, voornamelijk in toeristische badplaatsen in Hua Hin en Phuket. Daarbij vielen vier doden en tientallen gewonden, waaronder vier Nederlanders.



De aanslagen werden niet opgeëist, maar de politie richtte zich bij het onderzoeken van de aanslagen op separatistische moslims uit het uiterste zuiden van Thailand. Volgens de politie waren er zeker 20 mensen betrokken bij de aanslagen. Er werden drie arrestatiebevelen uitgevaardigd.



'Een vermoedelijke brandstichter is gisteren in zijn woning in de provincie Pattani opgepakt', aldus Theerasawat. Pattani ligt in het zuiden van het land en maakt deel uit van het rebellengebied. De 36-jarige man, die bij de politie bekendstaat voor zijn banden met de separatisten, wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in een supermarkt in de provincie Trang op het moment dat bommen ontploften in andere steden.