Thuiszorgmedewerkster Karolien redt leven, maar krijgt parkeerboete

Zo werd ze vorige week gebeld door de buren van een bejaarde patiënte die op de Markt van Lokeren woont, maar haar krant niet uit de bus gehaald had zoals gewoonlijk.



,,Ze bleek getroffen door een hersenbloeding", zegt De Bruyne. ,,Gelukkig was ik op tijd om haar nog te helpen en leeft ze nog, maar muntjes in de parkeerautomaat doen, is dan het laatste waar je aan denkt. Het is balen als je dan een parkeerboete onder je ruitenwisser vindt nadat je net een leven hebt gered. Bovendien is dit niet de eerste keer dat ik een boete krijg. Maar 's avonds is het vaak moeilijk om een plaats te vinden als ik iemand moet helpen in een drukke wijk."