Tien jaar celstraf voor juf die zwanger werd van leerling (13)

Alexandria Vera, moeder van een dochter van zes, bekende in de rechtbank schuld. Ze zei dat de familie van de jongen enthousiast was over de zwangerschap, maar dat ze die heeft afgebroken nadat ze vragen kreeg van de kinderbescherming. De relatie begon in 2015 nadat de lerares ook via Instagram contact kreeg met de minderjarige leerling. Ze werd aan zijn familie voorgesteld als zijn vriendin en hij bleef regelmatig bij de lerares slapen.



Volgens de rechter is de vrouw geen gevaar voor andere kinderen, maar moet dit vonnis een boodschap zijn, omdat ,,docenten onze leerlingen moeten opvoeden. Ze moeten er met hun handen van afblijven''.