Tienduizenden Roemenen demonstreren opnieuw tegen regering

In de hoofdstad Boekarest lieten de mensen zich niet afschrikken door de rellen van woensdagavond. Het ruim een hectare grote plein voor het regeringsgebouw was volgelopen met demonstranten. Ook in tientallen andere Roemeense steden wordt donderdag gedemonstreerd.



Woensdagavond had een kleine groep relschoppers in Boekarest de politie aangevallen. Het was de grootste betoging in Boekarest sinds de val van het communisme in 1989. Er waren meer dan 200.000 mensen op de been tegen de amnestiewet.