Wonderkind startte bedrijf als elfjarige en is nu multimiljonair

Liveblog Erdogan kan macht gaan uitbreiden na winst referendum Turkije

19:43 Turkse kiezers hebben vandaag met een nipte meerderheid 'ja' gestemd bij een referendum over een grondwetswijziging. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor president Recep Tayyip Erdogan om zijn macht in het land verder uit te breiden. Onze correspondent Marc Guillet houdt alle ontwikkelingen in de gaten in dit liveblog.