Tientallen doden bij explosies in Syrische steden

Zeker 32 doden vielen volgens de staatstelevisie bij een aanslag in de kuststad Tartus. Bij een brug ontplofte een autobom, waarna een zelfmoordterrorist zichzelf opblies nadat hulpverleners waren toegesneld. Onder de doden waren Syrische militairen, zei het Observatorium voor de Mensenrechten. In Tartus ligt een Russische marinebasis. De stad figureerde onlangs in een filmpje waarmee de overheid toeristen naar de Middellandse Zeekust probeerde te lokken.



Andere explosies

In de centraal gelegen stad Homs vielen drie doden toen een autobom ontplofte op een verkeersplein. Volgens het Observatorium gebeurde dit bij een controlepost en waren onder de doden twee militairen.



Door een explosie bij al-Saboura, aan de weg tussen Damascus en Beiroet, vielen een dode en drie gewonden, zei een politiecommandant tegen de staatstelevisie.



In de noordoostelijke stad Hasaka, die in handen is van een Koerdische militie, ontplofte een bom op een motorfiets. Drie militieleden werden gedood, aldus het Observatorium. Voor deze laatste aanslag eiste Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op via het persbureau Amaq.