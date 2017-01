Tientallen doden en gewonden door ontsporen trein in India

Zeven wagons zijn ontspoord nabij het station van Kuneru in het district Vizianagram. Toen zij van het spoor raakten, kwamen sommige in botsing met een goederentrein op het parallelle spoor.



Zeker 32 mensen kwamen om het leven in de ravage. Of foto's van lokale media en op Twitter is te zien hoe reddingswerkers de wagons proberen open te krijgen, zich door de omgevallen wagons bewegen en gewonden op brancards naar buiten tillen. Zij worden afgevoerd naar omliggende ziekenhuizen voor verdere behandeling.



Vast

Een woordvoerder van het vervoersbedrijf East Coast Railways meldt dat er nog steeds mensen vastzitten in de wrakstukken. Het dodental zou dus nog kunnen oplopen.



De trein ging van Jagdalpur naar Bhuvaneshawar.