'Tientallen scholen in Oost-Aleppo weer open'

Drie ter­reur­ver­dach­ten opgepakt in Berlijn

7:27 In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn tijdens politieoperaties drie mannen opgepakt die verdacht worden van terrorisme. Dat meldt een woordvoerder van de Berlijnse politie, die daarmee een bericht van het Duitse blad Bild bevestigt. Het is nog niet bekend of de drie een concrete aanslag beraamden in Duitsland.