Tientallen zakkenvullende politici voor de bijl in België

Centraal in het onderzoek van het Waalse Parlement staat energiereus Publifin (inmiddels ook telecom en media) die met een jaaromzet van bijna 760 miljoen en 2600 personeelsleden actief is in 80 gemeenten rond de stad Luik.



Eind vorig jaar onthulde het weekblad Le Vif/l’Express dat Publifin en uitvoerend dochter Nethys tientallen bestuurders maandelijks tot 2870 euro betaalden voor nepzitjes in adviesraden. Of ze nu naar vergaderingen gingen of niet, het geld kwam jarenlang gewoon met bakken binnen. Sommige adviesraden leken zelfs enkel een dekmantel om de kas te plunderen.



Liberalen en humanisten besloten al snel na de eerste onthullingen tienduizenden euro’s terug te betalen, de socialisten – zeker in Luik altijd oppermachtig – gingen ervan uit dat het schandaal wel zou overwaaien. Dat deed het niet, en nu zit de PS met de brokken. Tientallen lokale en regionale kopstukken zijn zwaar beschadigd en uitgespuugd door hun eigen achterban wegens hun goedkope gegraai.

Ontslagen

De eerste ontslagen – een adjunct-kabinetschef van verantwoordelijk minister Furlan bleek ook anderhalve ton te hebben bijgebeund, beiden moesten opstappen. En oud-premier Elio Di Rupo die zijn eigen geloofwaardigheid ondergroef door zijn partijgenoten in paniek op te roepen hun gejatte geld dan maar door te storten naar het Rode Kruis.



Zijn rechterhand in de Kamer, oud-minister Laurette Onkelinx, kende minder genade. Als een furie haalde ze uit naar de graaiers in eigen kring: ,,Mijn leven lang vecht ik ervoor dat wie werkt wordt betaald. Het is totaal onaanvaardbaar dat nu mensen van ons zich nu laten betalen zonder te werken. We moeten hier keihard tegen optreden.”



Kort daarna stapte Nethys-baas en PS-prominent Stéphane Moreau op als burgemeester van het Luikse voorstadje Ans, waarmee hij in elk geval één van zijn 19 bijbanen kwijt was. Publifin-baas André Gilles wist begin deze maand zoveel irritatie te wekken bij het Waalse Parlement, dat de ‘speciale’ commissie die hem verhoorde prompt werd opgewaardeerd tot onderzoekscommissie, met veel meer bevoegdheden. Gilles, die volgens de Brusselse krant Le Soir 1.000 euro per dag verdient met zijn mandaten, weekends en vrije dagen inbegrepen, legde de geschiedenis van zijn bedrijf vanaf 1923 uit en spreidde de schuld keurig over alle politieke partijen, maar gaf bijna zes uur lang geen enkel inzicht over hoeveel aan wie was betaald.

Concurrentie