Tijdelijke FBI-baas ontkent dat er geen vertrouwen meer was in Comey

VN vragen bijna miljard extra voor hulp Somalië

12:44 De Verenigde Naties luiden de noodklok over Somalië. Ze vragen om 900 miljoen dollar (ruim 827 miljoen euro) extra om een humanitaire crisis het hoofd te bieden. Dat zei secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN vandaag bij het begin van een internationale conferentie over het verscheurde Oost-Afrikaanse land in Londen.