Todd Fisher: Carrie en Debbie worden samen begraven

,,Dat is wat we nu willen regelen. We werken nog aan de details", aldus de rouwende Todd Fisher. ,,Op dit moment ben ik locaties aan het bekijken", vervolgt Todd die bevestigt dat de familie wel oren heeft naar een gezamenlijke uitvaart. ,,Dat idee bevalt ons wel, als het mogelijk is. Ik denk dat het gepast is".

Actrice Carrie Fisher (60) overleed dinsdag aan de gevolgen van een hartstilstand. Haar moeder, actrice Debbie Reynolds (84) stierf een dag later aan de gevolgen van een beroerte. Cardioloog Ivo van der Bilt denkt zelfs dat Reynolds mogelijk is gestorven aan het broken heart syndrome. ,,Mijn moeder is bij mijn zus", vertelde Todd emotioneel na zijn verlies. ,,Ze wilde bij haar zijn. Ze zorgde altijd voor Carrie".