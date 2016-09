Toeristen zien vulkaan op Réunion lava metershoog uitspuwen

Video Verlamde vrouw loopt halve marathon in bionisch pak

13:35 Claire Lomas uit Leicestershire in Groot-Britannië is dan wel verlamd, maar dat houdt haar niet tegen om een halve marathon te lopen. In een bionisch pak deed ze afgelopen week mee aan de Great North Run. Vijf dagen nadat ze begon, behaalde ze de finish, zo meldt The Guardian.