Tranen van geluk bij marineschip Zr. Ms. De Ruyter

Onder hen Jeroen Groenveld (39) uit het Brabantse Klundert. Hij werd opgewacht door de 2-jarige Jasper, zijn vrouw Saskia en haar broer. Goud, noemt hij dit moment waarop hij zijn zoontje weer kon vasthouden. Groenveld: ,,In een paar buitenlandse havens kon ik met hem Facetimen, maar dat is toch iets anders dan echt contact. Hier heb ik naar uitgekeken, lekker relaxen en straks met z'n allen Oud en Nieuw vieren.''



Bemanningen

Groenveld en zijn collega's waren op missie in het oostelijk deel van de Egeïsche Zee om samen met de bemanningen van andere NAVO-schepen mensensmokkelnetwerken in kaart te brengen. Een hele nuttige missie, zegt hij. De Nederlanders werden daarbij regelmatig geconfronteerd met vluchtelingen in levensgevaarlijke situaties en acute nood. Ze namen hen aan boord en boden hulp.